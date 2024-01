Polícia Boliviana prende Venezuelano após agredir brasileiro na ponte da amizade que interliga Brasiléia a Cobija – Bolívia

Por Jonys David (Ceara)

Indivíduo de nacionalidade venezuelana é detido após agredir cidadão brasileiro nas proximidades da Ponte da Amizade, que interliga Brasiléia a Cobija.

A polícia boliviana local efetuou a prisão de um homem de nacionalidade venezuelana identificado como Luis S. V., após ele ser flagrado em vídeo agredindo um cidadão brasileiro que estava na companhia de uma menor, nas proximidades da Ponte da Amizade. A ponte, conhecida como Ponte Wilson Pinheiro, interliga o município de Brasiléia, no estado do Acre, à cidade de Cobija, no departamento de Pando, na Bolívia.

De acordo com relatos de mototaxistas que atuam na região, eles foram assediados por esse grupo de pessoas, resultando na prisão de um deles, que agora se encontra detido nas celas da Força Especial de Combate ao Crime.

A Ponte Wilson Pinheiro é uma estrutura vital na fronteira entre Brasil e Bolívia, sendo um ponto de ligação importante entre os dois países. Localizada em uma região estratégica, a ponte facilita a integração entre os municípios de Brasiléia e Cobija, promovendo o intercâmbio comercial e cultural.

As investigações continuam para esclarecer os detalhes do ocorrido, e as autoridades reforçam o compromisso em garantir a segurança na região fronteiriça, promovendo a colaboração entre Brasil e Bolívia.

