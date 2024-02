Bairro José Hassem e Fontenele de Castro ficam ilhados devido à cheia do Rio Acre em Epitaciolândia

Por Jonys David (Ceara)

A intensificação das chuvas na região de Epitaciolândia e as aguas que vem de Assis Brasil resultou na inundação das pontes que dá conexão aos bairros José Hassem e Fontenele de Castro, deixando os moradores completamente ilhados. Com a Ponte do Igarapé Encrenca demolida para a construção de uma nova estrutura e as pontes da Av. 25 de Dezembro e da rua Bela Vista submersas, a população encontra-se em situação de emergência, sem alternativa de locomoção terrestre até que o volume do rio diminua.

A situação se agravou nos bairros José Hassem e Fontenele de Castro, em Epitaciolândia, com a chegada das fortes chuvas e as aguas que vem de Assis Brasil e do Peru que resultaram na inundação das áreas, deixando os moradores completamente ilhados. A falta de acesso às vias principais tornou a situação ainda mais crítica para a comunidade.

A demolição da Ponte do Igarapé Encrenca, previamente utilizada como uma rota alternativa, para dar lugar a uma nova estrutura, provou ser uma medida desafiadora para os moradores desses bairros. Agora, com as pontes da Av. 25 de Dezembro e da rua Bela Vista submersas pela crescente água do rio Acre, a situação tornou-se ainda mais preocupante.

A prefeitura do município alertou que está disponibilizando um barco no Igarapé Encrenca que atualmente é o unico meio de atravessar as aguas do rio acre.

A estrada do Fontenele de Castro poderia ser a única via de acesso disponível, mas em um determinado cominho da estrada, na parte mais baixa, onde também existe uma ponte, está submersa.

