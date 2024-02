Prefeito Sérgio Lopes decreta situação de emergência após nível do Rio Acre ultrapassar cota de transbordo, centenas de casas já foram atingidas

A prefeitura de Epitaciolândia, decretou, nesta sexta-feira (23), situação de emergência devido aos alagamentoscausados pelas fortes chuvas no município e nas cabeceiras do Rio Acre e seus afluentes. A estimativa é que mais de 100 famílias e cerca de 1.200 pessoas foram afetadas pelas enchentes.

Devido à gravidade da situação o prefeito assinou o decreto de nº 20 de 23 de fevereiro e foi publicado no do Diário Oficial do Estado (DOE). Diante da situação a prefeitura continua com atendimento a todas as famílias atingidas, removendo para abrigos montado em escolas ou para casa de familiares e amigos, além disso, fornece alimentação e todo acompanhamento social e médico para os desalojados pelas cheias.

Segundo informou o prefeito Sérgio Lopes, equipes da prefeitura já estão fazendo um levantamento de todas as famílias para que os donativos sejam distribuídos de forma correta. Será feito também um levantamento na zona rural para saber a quantidade de pessoas que foram atingidas.

“O momento é de darmos as mãos e somar forças, para levar todo o apoio possível a essas famílias que estão passando por este momento tão delicado, já estamos recebendo doações do governo do estado, e que mais quiser doar será muito bem-vindo, pois a maioria das famílias atingidas são pessoas carentes e toda ajuda conta muito. ” Destacou o prefeito.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp