Bombeiros alertam sobre compra de gás envasado no lado boliviano

Botija explodiu após ser envasada no lado boliviano – Foto/captura

Um vídeo que circula em grupo de redes sociais na fronteira, deixou em alertas as autoridades do Corpo de Bombeiros, em relação a uma prática perigosa e até de certa forma, criminosa, que coloca vidas em risco.

No vídeo, a mulher é apresentada com um nome fictício deum bairro da fronteira com a Bolívia. A intenção, seria de alertar as pessoas que não façam igual, já que estão colocando suas vidas em risco, além da possibilidade de incendiar a casa.

Em conversa com um dos bombeiros, foi levantado que algumas pessoas estão comprando o gás no lado boliviano por ser mais barato. Uma botija no lado brasileiro custa em média, R$ 140 reais, mas, pode ser comprado em Cobija, cerca de 30 a 40% mais barato pela botija de 10 litros.

Com medo de ter a botija apreendida na travessia entre os dois países, algumas pessoas estariam levando a botija de 13 quilos seca, para que seja transferido o gás utilizando um aparelho improvisado. Comenta-se que estariam utilizando equipamentos em postos de gasolina, já que o gás é encanado no lado boliviano.

Em um desses episódios, a brasileira conta que teria levado a botija para ser abastecida e quando estava na casa, lado brasileiro, o recipiente explodiu. Agradece pelo fato de não ter ferido ninguém ou destruído a residência.

Em suma, os bombeiros pedem que evitem esse tipo de negócio, mesmo que seja mais barato, pois, está colocando sua vida em risco de morte, além de possíveis prejuízos como perca de suas residências. “Esse tipo de envasamento tem que ser feito pela empresa especializada. Nossa botija é diferente e 3 litros a mais… caso não for feita nas medidas e cuidados exigidos, poderá acontecer como esse caso aí”, disse o bombeiro.

