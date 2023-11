Casa de Chico Mendes será reaberta ao público em Xapuri

A reforma da casa foi viabilizada pelo Iphan, prefeitura de Xapuri e a família do líder seringueiro

A casa de Chico Mendes, em Xapuri (AC), será reaberta ao público, às 10h desta sexta-feira (10), em cerimônia realizada a partir da parceria entre Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), prefeitura do município e família do líder seringueiro. Tombada pelo Iphan desde 2007, a edificação e seu acervo remetem ao modo de vida do seringueiro na região amazônica. A residência é o local em que viveu e onde foi assassinado Chico Mendes, em 1989. O evento contará com as presenças do presidente do Iphan, Leandro Grass, do prefeito de Xapuri, Ubiracy, o “Bira”, e de familiares de Chico Mendes.

As obras na residência foram iniciadas em fevereiro deste ano. A reforma incluiu a troca de barrotes danificados, substituição de peças de madeira da fachada e área interna e troca da estrutura da cobertura, além de lavagem e substituição de telhas danificadas. A cerca foi refeita, o deck, recuperado; e a casa, por fim, recebeu nova pintura completa. No total, foram investidos pouco mais de R$ 92 mil. Com o projeto, será realizada a renovação do contrato de locação da casa, firmado entre Iphan, prefeitura de Xapuri e a família Mendes, possibilitando a reabertura e visitação.

Serviço:

Reabertura da Casa de Chico Mendes

Data: 10 de novembro de 2023, às 10h

Endereço: Rua Batista Moraes, 487, Xapuri (AC)

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp