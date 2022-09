“O Alto Acre voltará a ser referência de desenvolvimento e berço da agroindústria”, garante Jorge Viana em encontro com produtores rurais em Epitaciolândia

O Alto Acre destacou-se na última década como a região de maior produção de aves e suínos com apoio dos governos do Partido dos Trabalhadores. Contudo, os produtores rurais que estiveram nesta sexta-feira, 16, em ato que reuniu a categoria em Epitaciolândia, denunciaram ao candidato ao governo do Acre, Jorge Viana (PT) que amargam dias de abandono e descaso por parte dos governos do Estado e federal.

“É lamentável o abandono que sofrem nossos produtores aqui no Alto Acre. Eles estão sofrendo com os preços altos das contas de energia elétrica. E energia elétrica é fundamental para o bom funcionamento das granjas de aves e suínos. O Leo de Brito [PT], nosso deputado federal , assumiu o compromisso de disponibilizar emenda parlamentar para ajudar a solucionar esse problema e eu também garanto que, com o Marcus Alexandre [PT] vamos auxiliar, enquanto governador e vice-governador. Vamos utilizar meios de energia alternativa, como a instalação de placas solares”, afirmou o ex-governador.

O candidato ao governo Jorge Viana lembrou que nas gestões passadas dele, de Binho Marques e Tião Viana, o Alto Acre registrou grandes avanços na infraestrutura, industrialização, produção, educação, saúde e segurança.

“Nós fomos os principais apoiadores para a implantação da Acreaves aqui na região do Alto Acre. Na gestão do Tião, ele auxiliou no processo que fortaleceu a cadeia que abastece a Dom Porquito. Agora, nossa meta é estimular os empresários a expandir seus negócios e apoiar os produtores para multiplicar a produção por pelo menos três vezes mais o que é registrado atualmente. Esse é nosso compromisso. O Alto Acre voltará a ser o berço agroindústria”, assegurou Viana.

Jorge Viana seguirá em agenda no Alto Acre, participando de encontros com apoiadores e militância em Xapuri, Brasiléia e no fim do dia retorna para Rio Branco.

