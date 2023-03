Em Brasiléia, Alan Rick vistoria bairros alagados e solicita ajuda federal

A subida do Rio Acre, em Brasiléia, já obriga famílias a retirarem pertences e deixarem suas casas. A cota de transbordamento, que é de 11,42m já foi ultrapassada pelas águas e a prefeitura mobilizou todo o secretariado e integrantes da Defesa Civil para levar assistência aos atingidos.

O senador Alan Rick (União/AC) que cumpria agenda na cidade, nesta sexta-feira, 24, fez questão de se colocar à disposição da equipe municipal e acompanhou o trabalho de assistência às famílias. Na sala de situação, onde os integrantes da Defesa Civil, gestores municipais e autoridades se reúnem para traçar o plano de trabalho, o senador Alan Rick ligou para o Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e solicitou ajuda para os municípios acreanos que já vivem as consequências dos transbordamentos.

O ministro conversou ainda com a prefeita Fernanda Hassem por telefone e garantiu o envio de assessores técnicos para ajudar os municípios e o governo do estado no que for necessário. “Estou em contato com o senador desde que houveram os primeiros alagamentos na capital, também conversei com o governador e outros parlamentares e estamos prontos para ajudar. Nossa equipe irá e prestará assistência às equipes municipais e estadual para ajudarmos os atingidos” – disse o ministro.

A prefeita Fernanda Hassem agradeceu ao ministro e ao senador Alan Rick pelo apoio. “Brasiléia agradece muito pela parceria do senador, pela disponibilidade do ministro. Estamos com as nossas equipes nas ruas fazendo a retirada das famílias, monitorando também todo o cenário. Esperamos que não seja necessário decretar situação de emergência, mas, caso seja, o faremos.” – disse.

Enquanto visitava os alagados, o senador reforçou o compromisso em ajudar os municípios. “Vim à Brasiléia trazer boas notícias do trabalho que estamos desenvolvendo no Senado Federal. Falar do nosso apoio para que a região continue com os benefícios fiscais de Área de Livre Comércio, apresentar também o projeto de Simplificação Tributária que tem a minha relatoria. Fizemos tudo isso, mas nos deparamos com o Rio enchendo rapidamente e me coloquei à disposição.” – disse.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp