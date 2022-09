Bombeiros localizam corpo de colono que teria infartado e caiu no Rio Acre

Publicado 4 horas atrás

em 9 de setembro de 2022

Por Alexandre Lima

Corpo do colono foi localizado na tarde desta sexta-feira, dia 9 – Foto: arquivo pessoal

A cerca de três dias, equipes do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros do Acre, sediado na cidade de Xapuri, conseguiram localizar o corpo do colono Sebastião Carneiro da Silva, de 49 anos, que havia desaparecido nas águas do rio Acre.

Segundo foi levantado, Sebastião morava com sua mãe no Seringal Novo Catete, no interior do município de Xapuri, as margens do rio Acre. No dia 7 de setembro, ele teria ajudado a colocar várias melancias no barco para levar até a cidade, onde seriam vendidas.

Foi informado que colono tinha um problema de saúde. Sebastião era cardíaco em não poderia fazer muito esforço físico, mas, teria carregado muito peso subindo e descendo o barranco com as melancias que seriam vendidas na cidade.

Após encher o barco, a viajem teve início e em um determinado ponto da viajem, Sebastião teria passado mal, um suposto ataque cardíaco, e caiu fora do barco e desapareceu no rio.

O caso foi comunicado às autoridades que solicitou apoio do Corpo de Bombeiros. As buscas terminaram na tarde desta sexta-feira, dia 9, após localizaram o corpo do colono e levar para a cidade.

O caso está inicialmente tratado como uma fatalidade, mas, o resultado da perícia poderá dizer o que realmente pode ter acontecido com o colono. O corpo seria levado ao IML na Capital para realização de uma perícia e depois ser liberado aos familiares.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp