Brasiléia sedia fase regional de futsal dos jogos estudantis 2024

Na manhã desta terça-feira (30), aconteceu a disputa dos jogos estudantis fase regional de futsal em Brasileia.

A competição reúne alunos de 15 a 17 anos de instituições de ensino estadual do Alto Acre.

O vencedor da fase regional irá participar da fase estadual em Rio Branco que acontece nos dias 9 e 10 agosto.

O evento é uma realização do Governo do Estado do Acre por meio da Secretaria de Educação e Cultura através da Divisão do Desporto Estudantil.

Vale destacar que a prefeitura de Brasiléia é parceira do governo do estado na realização da fase regional dos jogos escolares.

Os jogos estudantis é uma grande oportunidade para os estudantes demostrarem seus talentos nas mais diversas modalidades.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp