Caminhoneiros iniciam paralisação e bloqueiam rodovias pelo país

Nesta segunda (31), caminhoneiros continuam com uma manifestação contrária ao resultado do pleito deste domingo (30) que deu a vítória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022 . Vários estados tem pontos de rodovias bloqueados neste momento. Profissionais afirmam que “só voltarão para a casa quando o exército tomar o país”.

Os protestos, que tem como trilha sonora o hina nacional e manifestantes vestidos de verde e amarelo e empunhados da bandeira nacional, começaram após a derrota do atual presidente, Jair Bolsonaro , na disputa contra Lula . Trechos em estradas do Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sull, Minas Gerais, Bahia, Goias e do Sul do país foram bloqueadas.

Em vídeos que circulam na internet, os manifestantes dizem não aceitar a vitória do “comunismo” e pedem uma intervenção militar afirmando que só sairão das ruas se o exército tomar o governo do país.

Nas redes sociais, pessoas relatam dificuldade para chegar ao trabalho e se locomover por conta das paralisações em alguns locais na manhã desta segunda-feira (31).

Em nota, Junior Almeida, presidente do Sindicato dos Caminhoneiros de Ourinhos, em São Paulo, confirmou que lideranças da categoria convocaram mobilizações por todo o país por conta de insatisfação com o resultado da eleição presidencial.

