Carreta tomba na BR-364 e centenas de caixas de óleo ficam espalhadas

Uma carreta que transportava várias caixas de óleo de cozinha para a cidade de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, tomou nesse último final de semana nas proximidades do km 72, BR-364, entre Rio Branco e Sena Madureira. Ainda não há informações detalhadas sobre o que provocou o acidente.

Segundo consta, o motorista não ficou ferido com gravidade, mas conseguiu sobreviver.

O motorista do SAMU de Sena Madureira, Rivelino do Carmo, retornava de uma missão de Rio Branco e fez o registro da carreta tombada à margem da Rodovia bem como dos produtos que estavam sendo levados para o vale do Juruá. Confira o vídeo:

