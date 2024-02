Fábio Rueda e Alan Rick articulam reunião com ministro para garantir assistência a vitimas de alagação no Acre

Assessoria

O deputado federal Fábio Rueda e o senador Alan Rick, ambos do União Brasil, reuniram esforços para garantir em Brasília socorro aos acreanos vítimas das alagações causadas pelas últimas fortes chuvas. Neste final de semana, a dupla visitou os municípios de Tarauacá, Feijó e Jordão, colocando os mandatos à disposição das autoridades municipais.

Já nesta segunda-feira (26), a dupla embarca para a capital federal e reúne com o ministro Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), com o objetivo de alinhar junto ao governo federal informações sobre a situação nas regiões afetadas do Acre e solicitar recursos céleres para contenção nos danos causados.

“Estive percorrendo o nosso interior junto do senador Alan e a minha preocupação é de nos movimentarmos o mais rápido possível, para garantir socorro às famílias que já sofrem; além de evitar uma dor maior àquelas que, infelizmente, estão situadas em áreas de risco. No fim de semana estivemos aqui, presencialmente; e, na segunda, nossa missão é desembarcar em Brasília e garantir recursos para os governos municipais e estadual. E enfrentarmos com rapidez esse problema, que infelizmente assola os acreanos”, diz Rueda.

Em Rio Branco, cerca de 30 bairros já são afetados pelas águas, de acordo com dados da Defesa Civil de domingo (25). Na região do Alto Acre, Brasiléia estuda fechar a ponte que dá acesso ao município de Epitaciolândia; e Assis Brasil foi um dos primeiros no estado a receber maior volume de águas. Dados do Governo do Acre apontam que as prefeituras de Tarauacá, Assis Brasil, Plácido de Castro e Jordão estão em situação de emergência, e foram as que receberam estrutura estadual para lidar com este momento difícil.

RESPOSTA RÁPIDA — Durante as visitas, a situação mais delicada foi a de Jordão. Por ser um município pequeno e isolado, a prefeitura já trabalhava com todo poder de execução. Rueda e Alan, ao tomar conhecimento da situação, levaram uma equipe do Corpo de Bombeiros para auxiliar no socorro às famílias atingidas pelo transbordamento.

O prefeito Naudo Ribeiro destacou a importância da visita. “A presença do senador e do deputado aqui, trazendo os bombeiros, é muito significativa para o nosso povo neste momento em que precisamos de toda a solidariedade. Nos sentimos mais fortalecidos. Estamos agradecidos”.

O senador Alan também destacou a ida a Jordão. “Cumpriamos agenda em Tarauacá e Feijó e fiz questão de estar aqui, ao lado do amigo deputado federal Dr. Fábio Rueda e do representante do deputado federal Coronel Ulysses, Erivelton Ximenes, para nos colocarmos à disposição do povo de Jordão. A situação é de calamidade, a água já cobre todo o centro da cidade e chegou até o hospital. Muito forte ver os servidores tentando salvar os equipamentos, às famílias perdendo o pouco que têm”, relatou o parlamentar.

Fotos: Thauã Conde e Kezio Araújo (Com Ascom Alan Rick)

