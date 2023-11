Chuva traz alívio para moradores da Fronteira que sofrem com racionamento de água

Por wesley cardoso

O dia amanheceu nublado e a tão esperada chuva veio, mesmo com volumes ainda muito abaixo que o normal para essa época, renova as esperanças e vem como alívio, tanto para a forte onda de calor, quanto para renovar as esperanças da normalização no abastecimento de água, tendo em vista que devido à seca severa, Epitaciolândia passa por um racionamento com a média de 6 dias de intervalo para cada setor conforme informou recentemente a Saneacre.

Epitaciolândia está em estado de emergência, o principal manancial conhecido como Igarapé Encrenca praticamente secou o seu leito, com isso forçando a estatal do Governo do Acre a Saneacre a racionar água e fazer o abastecimento emergencial com carros pipa, principalmente em setores públicos para não prejudicar o funcionamento dos mesmos.

Segundo o site Climatempo o previsto em volumes de chuva para essa região nos próximos dias é de aproximadamente 15mm podendo mudar devido as situações climática em outras partes do país. O calor também deve dar uma trégua e ficar na casa dos 24º a º a 32º Graus.

