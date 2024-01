Governo do Acre trabalha na manutenção da estrada AC-485 em Xapuri

Por Agência Acre

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), trabalhou nesta terça-feira, 9, em uma operação tapa-buraco na AC-485, em Xapuri.

As tratativas para atender a comunidade foram realizadas pelo deputado estadual Manoel Moraes e seguem determinação do governador Gladson Cameli, para garantir melhorias para a população de Xapuri, que necessita de acesso à BR-317.

“Estamos trabalhando na manutenção do acesso da população de Xapuri e, graças ao comprometimento do governador Gladson Cameli e solicitação do deputado estadual Manoel Moraes, as máquinas e os agentes do Deracre atuam para que melhorias sejam realizadas na estrada”, afirmou o diretor de Operações do órgão, Ronan Fonseca.

Deracre trabalha para garantir conservação da estrada. Foto: Ascom/Deracre

Ronan ressalta que, apesar das intensas chuvas na região, os trabalhadores do Deracre avançam, promovendo reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica.

“Mais uma manutenção em uma estrada importante, em que nossos agentes têm trabalhado para garantir os serviços”, destacou o diretor.

As intervenções nas estradas são realizadas pelo Deracre, que continua com obras em todo o estado.

