Programa Saúde na comunidade leva ações aos moradores da Associação Altamira

Com quase 73 mil procedimentos, o programa Saúde na Comunidade na sua 78ª Edição, atendeu neste sábado, 18, moradores da Associação Altamira na Fazenda Filipinas.

Foram realizados diversos serviços de saúde dentre algumas especialidades como exames de ultrassonografia com cerca de 12 modalidades, eletrocardiograma, ortopedistas, Atendimentos médico, procedimentos odontológicos, procedimentos de enfermagem, atendimentos/ abordagem psicólogo, vacinas de rotina, vacinas de COVID, dispensação de medicamentos, Auxílio Brasil, teste rápido ISTs, teste rápido COVID, PCCU, Cortes de cabelo, vacinas antirrábica. Somando um total de 1.612 procedimentos.

O prefeito Sérgio Lopes acompanhado do Secretário Municipal de saúde acompanhou as ações de saúde e aproveitou para conversar com moradores e ouvir seus pedidos.

A ação itinerante é de grande importância para essas comunidades. A gestão tem contribuído e fazendo com que os serviços cheguem até a população que mais precisam garantindo saúde de qualidade para todos.

Desde a 1ª edição do programa já foram realizados um total de: 72.992 atendimentos, incluindo atendimentos especializados.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp