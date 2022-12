Cinco detentos fazem buraco em cela e fogem de presídio em Rio Branco

Por Jonys David (Ceara)

Fuga ocorreu durante a madrugada desta segunda-feira (26). Dos seis presos que estavam na cela, apenas um ficou.

Cinco presos fugiram, na madrugada desta segunda-feira (26), do Complexo Penitenciário de Rio Branco (FOC) após fazerem um buraco na cela 13. Um dos policiais penais que estava na guarita do complexo viu os presos correndo na área que fica entre o pavilhão P e o muro do presídio.

De imediato, o policial avisou, via rádio, a todo o complexo e as equipes saíram em busca dos presos que conseguiram pular o muro da unidade.

Na cela havia seis presos e apenas um não fugiu. Outro policial que estava na vigilância do pavilhão P ouviu o aviso e acionou toda a guarnição dos pavilhões O e P que, imediatamente, fizeram uma ronda, porém os presos já haviam pulado o muro, segundo informou o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen-AC).

Durante revista no pavilhão P, os policiais encontraram um buraco na cela 13 e identificaram que cinco dos seis presos que estavam na cela haviam fugido;

Os presos fugitivos são:

Máximo Feijo de Souza

Pablo Ferreira da Silva

Henrique Mendes do Nascimento Araújo

Wellington dos Santos Figueiredo

Matheus Barbosa da Silva

