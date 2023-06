Colono é encontrado morto com corte de facão no pescoço

O Alto Acre

Um caso está sendo analisado pelas autoridades policiais na zona rural do município de Epitaciolândia, onde envolve a morte de um homem ocasionado por arma branca (facão), precisamente no Ramal Filipinas, distante mais de 30km da cidade.

Segundo foi apurado inicialmente, Valderi Martins da Silva, que iria completar 71 anos no próximo dia 22, estaria fazendo uma capina no caminho de acesso até sua casa, que fica localizada no Seringal Filipinas, Colocação Rio de Janeiro, com acesso pelo município de Brasiléia pelo Ramal do Jarinal, já dentro da selva.

Após um dia de trabalho, Valderi que morava sozinho, mas, sempre era visto pelos vizinhos, inclusive uma de suas filhas. Como não deu notícias de seu paradeiro até o final do dia desta sexta-feira, dia 17, fato esse que chamou atenção dos parentes e amigos.

Foi quando uma das filhas teria entrado em contato com a irmã na cidade e pediu que avisasse às autoridades do sumiço do pai, uma vez que o local é dentro da selva e temiam o pior, podendo ter sido atacado por algum animal, picado por cobra, entre outros.

Como era tarde, o delegado do município, Eustáqui N. Ferreira, juntamente com sua equipe, saíram nas primeiras horas deste sábado (17), para ajudar na busca pelo ancião. Quando chegaram no ramal, foram interceptados por moradores locais que já haviam saído para procurar e teriam o encontrado.

Infelizmente, o ancião estava morto no caminho com um corte no seu pescoço, precisamente na jugular, onde ocasionou perca de sangue, o levando à morte. O facão que estava no jamaxi em suas costas, foi encontrado próximo ao corpo.

Os primeiros levantamentos feitos no local, levam a crer que o ancião estaria caminhando quando teria escorregado em um barranco e o terçado (facão), que estava no jamaxi próximo ao pescoço, cortou a jugular na queda. O homem ainda teria caminhado por cerca de 10 metros, até cair sangrando até sua morte.

Mas, somente após uma necrópsia no Instituto Médico Legal na Capital, poderá definir realmente a causa da morte. O caso está em aberto e incialmente está sendo tratado como uma fatalidade.

