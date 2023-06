De surpresa, Jarude visita UPA da Sobral e liga para secretário: “Temos problemas a resolver

ASSESSORIA

A Caravana da Fiscalização é uma das práticas do mandato do deputado estadual Emerson Jarude (MDB) desde quando era vereador de Rio Branco, na prática, a Caravana é um instrumento para fiscalizar o andamento dos serviços públicos no Acre.

Na manhã desta segunda-feira (19), Jarude e sua equipe estiveram na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral, em Rio Branco. No local, Emerson se deparou com o caso do pequeno Miguel.

Miguel veio junto com a mãe de Tarauacá em busca de um diagnóstico. A criança autista de três anos e com dificuldades para se alimentar pesa apenas onze quilos, bem abaixo do ideal para sua idade. Além disso, Miguel sofre com constantes convulsões.

Ao encontrar a mãe, Marcela, o deputado fez uma ligação para o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, explicou a situação e receberam a garantia de atendimento ideal para o menino que precisa de exames específicos para diagnóstico e o tratamento ideal para sua condição.

“A nossa luta é para que todos tenham a chance que o Miguel recebeu hoje, independente de quem conheçam, de uma ligação ou de onde moram. A saúde é um direito de todos e sempre valerá todo nosso esforço”, disse Jarude, agradecendo ao secretário por atender a solicitação.

Além do caso de Miguel, a equipe da Caravana da Fiscalização conversou com os servidores e a reclamação foi unânime: sobrecarga e a falta de suporte no tratamento que recebem por parte do poder público.

As demandas recebidas na visita serão avaliadas e formalizadas em forma de indicação por parte do parlamentar.

