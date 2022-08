Com 55% dos programas de TV gravados, Petecão alfineta: “a eleição vai passar e não vai ter ninguém para disputar comigo”

O candidato ao governo do Acre, Sérgio Petecão (PSD), anunciou nesta quinta-feira (4), em suas redes sociais, que mais da metade dos programas de televisão para o horário eleitoral de sua campanha já estão finalizados.

Petecão foi o primeiro candidato ao governo do Acre a formalizar uma aliança, finalizar o plano de governo e realizar a convenção partidária para as eleições de 2022. “Enquanto eles são incapazes de montar uma chapa, nós já estamos trabalhando a todo o vapor. Do jeito que está, a eleição vai passar e não vai ter ninguém para disputar comigo”, disse o candidato.

O plano de governo proposto por Sérgio Petecão foi entregue no último dia 2 de agosto ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), em um ato simbólico que contou a presença de seu candidato a vice-governador, João Tota Filho (PSD), da equipe que elaborou o plano, além de apoiadores da coligação “Com a Força do Povo”.

Em suas redes sociais, o candidato disse: “conseguimos antecipar tudo o que planejamos. O meu sentimento é de gratidão e estou muito feliz por termos avançado. 55% dos nossos programas de televisão já estão prontos. Isso significa dizer que já estamos na metade do caminho”, disse Sérgio Petecão.

