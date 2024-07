Com apoio dos três Senadores do Acre, deputados federais e estaduais, Sérgio Lopes define dia 29 para a realização da convenção partidária 2024

Com a presença garantida de três senadores e seis deputados federais e estaduais o pré-candidato a prefeito Sérgio Lopes realizará no próximo dia 29 de julho a convenção partidária para a escolha dos nomes dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores.

A aliança entre os partidos PL, Republicanos, PSD e Solidariedade reúnem diversos nomes que disputarão na eleição uma vaga para 11 cadeiras na Câmara de Vereadores, no majoritário Sérgio Lopes vai para a reeleição e na referida data apresentará o nome do escolhido ou escolhida que comporá a chapa como vice.

Os três senadores acreanos Alan Rick, Marcio Bittar e Petecão apoiam a candidatura de Sérgio Lopes a reeleição, além dos três senadores Sérgio Lopes tem o apoio dos Deputados Federais Antônia Lúcia, Roberto Duarte, Fabio Rueda, Coronel Ulisses e Eduardo Veloso, além do Deputado Estadual Afonso Fernandes.

A convecção partidária que oficializara o nome de Sérgio Lopes candidato a reeleição e os nomes dos postulantes ao cargo de vereadores será dia 29 de julho de 2024, no Clube Arte Eventos, com início previsto para as 17h.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp