Com “bandeiraço” animado na avenida Ceará, Petecão dispara: “chegou a hora da virada”

O candidato a governador do Acre, Sérgio Petecão (PSD), e a candidata ao Senado, Vanda Milani (Pros), participaram no fim da tarde desta segunda-feira (19), de um “bandeiraço” no cruzamento da avenida Ceará com a avenida Omar Sabino, no bairro da Estação Experimental.

O evento levou ao local centenas de apoiadores da coligação “Com a Força do Povo”, que por várias horas ocuparam as calçadas, balançando bandeiras ao som das músicas de campanha. O “bandeiraço” teve ainda a participação da vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão, esposa do candidato, além de candidatos a deputados estaduais e federais da coligação.

Confiante, Petecão afirmou que “essa é a verdadeira pesquisa, é a alegria nas ruas, é o povo nos abraçando. Olha essa festa linda! Chegou a hora da virada, nós vamos ganhar a eleição!”

A campanha de Petecão tem se diferenciado pelo grande número de apoiadores que o candidato leva aos eventos, e pela animação da militância jovem do PSD, que em todas as ocasiões executa várias coreografias ao som das músicas de campanha.

Petecão afirmou ainda que sua candidatura está ganhando novas adesões a cada dia. “Nós temos as nossas pesquisas, verdadeiras, estamos no segundo turno, e se eles duvidarem a gente ganha no primeiro”, finaliza Petecão

