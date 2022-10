Com três vereadores eleitos para a Aleac, composição da Câmara de Rio Branco muda em 2023

Por g1

A composição da Câmara de Vereadores de Rio Branco deve mudar a partir do ano que vem com a eleição de três parlamentares mirins para a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Foram eleitos Michelle Melo (PDT), Emerson Jarude Jarude (MDB), Adailton Cruz (PSB), que saem da Câmara para a Aleac.

Agora, suplentes tomarão posse na Casa, sendo:

Elzinha Mendonça (PSB), que ocupa a cadeira de Adailton;

James do Lacen (PDT), que ocupa a vaga de Michelle;

João Marcos Luz (MDB), que fica na cadeira de Emerson.

Perfil

Adailton Cruz

Nasceu no Seringal Esperança em Tarauacá, filho de seringueiros, graduado em enfermagem pela Universidade Federal do Acre, especialista em Educação Profissional e Gestão de Sistema de Serviços de Saúde, servidor público efetivo Estadual e Municipal, atuando como enfermeiro assistencial na emergência do pronto-socorro de Rio Branco e na Policlínica Barral y Barral.

Michelle Melo

Formada em medicina na Espanha, onde terminou a faculdade e se tornou mestre em Urgências e Emergências, tendo ainda no estrangeiro sua primeira experiência na área, como intervencionista do Samu.

Atualmente, eleita como vereadora de nossa querida Rio Branco, permanece prestando serviços no Samu e leciona no curso de medicina de uma universidade local, a disciplina de urgências e emergências.

Emerson Jarude

Emerson Jarude (PSL) foi o 9º vereador mais bem votado entre os 17 eleitos para ocupar cadeira na Câmara Municipal de Rio Branco na legislatura (2017-2020), sendo escolhido como líder do seu partido na Câmara para o biênio 2017/2018. Em 2020, foi reeleito.

Advogado formado pela Universidade Federal do Acre (Ufac), atualmente com 32 anos, foi o candidato mais jovem eleito em 2016. Em sua vida profissional atuou em órgãos como: Correios, Detran, Procuradoria Geral do Estado, Defensoria Pública, Sebrae e Tribunal de Justiça.

Elzinha Mendonça, James do Lacen e João Marcos Luz devem assumir cadeiras deixadas por vereadores eleitos na Aleac

