Combate a dengue é intensificado pela Prefeitura de Assis Brasil

do nosso prefeito Jerry para que possamos estar realizando ações em todos os bairros de combate à dengue, com orientações aos moradores sobre a necessidade de cada um fazer a sua parte, a população cuidando do seu quintal e o poder público faz trabalhando na limpeza, coleta de lixo, remoção de entulhos e orientações para evitar que essa doença se espalhe” enfatizou.

A equipe da Secretaria de Saúde formada por Agentes de Endemias e Agentes Comunitários de Saúde, segue com as ações de controle da dengue e de combate a focos do mosquito Aedes aegypti, neste início de ano orientações estão sendo realizadas no bairro Centro com a entrega de panfletos com informações e orientações, vistoria nos quintais, aplicação de larvicida biológico, que irá reforçar as ações de prevenção e controle das arboviroses. O biolarvicid espinosade é uma alternativa eficiente no controle das larvas dos mosquitos, pois pode ser adicionado em qualquer lugar que acumule água, promissor no controle biológico de vetores, principalmente do Aedes aegypti e Aedes albopictus, vetores da dengue, Chikungunya e Zika.

Ao longo da semana, estão previstas visitas domiciliares com orientações aos moradores, busca ativa de casos suspeitos da doença ainda não notificados. A equipe da Saúde tem feito o Boletim informativo com notificações e confirmações dos casos de dengue no município e divulgado para conhecimento da população.

