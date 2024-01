Conectados à rede – Prefeitura entrega tablets para todos os ACSs para coleta de dados e cadastramento das famílias em Epitaciolândia

Na manhã desta terça-feira, 09, o prefeito Sérgio Lopes juntamente com o Secretário Municipal de Saúde Sergio Mesquita, fizeram a entrega de tablets para todos os Agente Comunitários de Saúde de Epitaciolândia, no total, foram adquiridos com recursos próprios 55 aparelhos de última geração a fim de facilitar a coleta de dados e o cadastramento das famílias atendida pelo SUS no município.

Segundo informou o secretário da pasta Sérgio Mesquita, os aparelhos são de alta qualidade levando em conta a valorização do servidor que está na ponta, ou seja, está em contato direto com os clientes do SUS, por isso, essa é uma preocupação do prefeito Sérgio Lopes em melhorar as condições, para que cada agente tenha um aparelho conectado ao sistema e assim agilizar o atendimento.

O prefeito Sérgio Lopes fez questão de entregar a ferramenta de trabalho nas mãos de cada ACS, e, ao mesmo tempo agradecer cada um pelo excelente trabalho que os mesmos vem prestando em suas respectivas áreas.

“Fiz questão de entregar nas mãos de cada um, e assim poder agradecer pelo brilhante serviço que nossos ACSs prestam a nossa comunidade, não é à toa que a cerca de dois anos nossa saúde está no topo com uma das melhores na prevenção em todo o estado do Acre. ” Pontuou o chefe do executivo.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp