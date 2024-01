Bombeiros ficam sem comunicação após roubos de fios na fronteira

Por Alexandre Lima

Após alguns dias sem registros de furtos de fios pela região da fronteira, precisamente nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, a ação dos ladrões retornou causando transtornos e prejuízos para muitos.

Cerca de um mês atrás, um homem que seria o principal acusado de roubar fios, sendo até filmado praticando o crime em frente ao fórum da cidade de Brasiléia, foi assassinado no dia 29 de novembro de 2023.

Suspeitos foram filmados na madrugada neste final de semana.

Outros suspeitos foram detidos, mas, com as brechas na Lei, retornam para a mesma prática. Neste final de semana, o 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros localizado na parte alta da cidade de Epitaciolândia e que presta relevantes serviços como resgates, socorros às vítimas em diversas situações, tiveram seu telefone silenciado.

Diversos moradores que necessitaram chamar os bombeiros, não conseguiram devido a linha ter sido cortada por causa dos furtos de fios. As chamadas estão sendo realizada via Capital, ou através de celulares dos Bombeiros que acionam os plantonistas via rádio local.

Outra opção, estaria sendo via 193 que está caindo na Capital, que por sua vez, aciona o 5º Batalhão via rádio, causando demora no atendimento. Neste final de semana, suspeitos teriam sido filmados por meio de sistema de segurança mostrando que os roubos retornaram.

Para que os moradores não fiquem sem os serviços, o comando do 5º Batalhão de Epitaciolândia disponibilizou um número (68) 3546-5744 – WattsApp, para poder atender a população.

Nos registros feitos por câmeras de vigilância, mostra dois suspeitos caminhando pela madrugada inicialmente apenas com sacos nas mãos e em seguida, com os mesmos carregando o que parece ser fios cortados.

Um desses registros foi feito na rua 12 de outubro, próximo a uma escola municipal, deixando moradores sem comunicação. Foi informado que as empresas responsáveis foram comunicadas e que os serviços poderão retornar em alguns dias.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp