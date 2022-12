Denúncia anônima leva PM a desarticular ponto de venda de drogas em Tarauacá

Guarnições do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) desarticularam na manhã desta quarta-feira, 30, um ponto de venda de drogas no bairro das Flores, em Tarauacá. Um homem de 23 anos foi preso no local.

Uma denúncia anônima dava conta de que uma residência estava sendo utilizada pelo crime organizado para venda de drogas. As equipes policiais se deslocaram ao endereço e conseguiram visualizar a movimentação.

Os militares do 7° BPM localizaram 32 trouxinhas de maconha em um quarto e, com auxílio do Cão Policial Luck, foram localizadas 13 barras de maconha em outro quarto, e mais 31 trouxinhas de cocaína e uma balança de precisão.

Ainda durante as buscas no imóvel, foram localizados nove pássaros dentro de uma gaiola, sobre os quais não souberam informar a procedência. O homem que estava na casa foi preso e encaminhado á delegacia local.

