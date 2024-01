Polícia Militar do Acre lança Patrulhamento Comunitário Rural em Xapuri

Por Agência Acre

Com intuito de estabelecer um trabalho colaborativo e integrado com a comunidade local, a Polícia Militar do Acre (PMAC) lançou neste sábado, 6, o Patrulhamento Comunitário Rural no município de Xapuri. A ação é pioneira e conta com o apoio da Prefeitura de Xapuri, Sindicato dos Produtores Rurais e CooperXapuri. A solenidade ocorreu na Fazenda Borda da Mata e contou com a participação de extrativistas, agropecuários e produtores rurais.

Com uma viatura com acesso internet via satélite, a primeira do Estado do Acre, oferecendo o acesso ao banco de dados institucionais no meio da floresta e com apoio de quadriciclos e drone, entregues no evento, a Polícia Militar fortalece a segurança ao homem do campo. Além disso, a instituição consolida o modelo de policiamento comunitário, um dos eixos de seu plano estratégico, e se aproxima ainda mais da comunidade.

Patrulhamento Comunitário Rural no município de Xapuri tem o objetivo de levar mais segurança ao homem do campo. Foto: Wellington Mota.

Aldineia Novais, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, durante a sua fala ao público aproveitou para enfatizar a importância da ação para o homem do campo. “Esse é um sonho antigo e que hoje está sendo concretizado. Quero agradecer por esse belo trabalho e deixar nosso sindicato à disposição para projetos que visem o bem-estar do nosso produtor rural”, destacou.

Aldineia Novais agradeceu a iniciativa realizada pela PM do Acre. Foto: Wellington Mota.

O comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias Fonseca, destacou que o lançamento do novo policiamento se alinha à filosofia adotada pela instituição de estar próxima à comunidade. “Estamos aqui para ouvir a comunidade, para saber dos seus anseios. Nesta oportunidade estamos consolidando um programa ligado ao nosso plano estratégico, que é servir a sociedade, fazendo Segurança Pública, respeitando os direitos humanos, levando em conta os princípios de Polícia Comunitária”, enfatizou.

O tenente Roberto Farias, comandante da Companhia de Xapuri, agradeceu as parcerias que visam oferecer um melhor serviço à comunidade. “Existe um jargão militar que diz: missão dada é missão cumprida. Doze meses atrás fui incumbido pelo comandante-geral de implantar a primeira patrulha rural do Acre aqui no município de Xapuri. E hoje os senhores vendo tudo isso, é resultado da união de forças que fez e faz a diferença na vida do produtor rural”, disse.

Estiveram presentes à solenidade, a diretora operacional da PMAC, coronel Marta Renata; o presidente da CooperXapuri, Sebastião Nascimento; prefeito e vice-prefeita de Xapuri, Bira Vasconcelos e Maria Auxiliadora, respectivamente; comandante do 1º BPM/PM, tenente-coronel Agleison Alexandrino; chefe do gabinete do comandante-geral, tenente-coronel Airton Leitão, demais autoridades civis e militares.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp