Campeonato de futsal da 3ª Divisão segue com jogos nesta quinta, no Ginásio do Ferreira da Silva em Brasileia

Por Marcus José

A cereja do bolo do futsal na fronteira será a inauguração do novo ginásio esportivo do município, que promete ser o ponto alto das atividades esportivas de 2024 em Brasileia.

Marcus José e Jhonys David

Na cidade de Brasiléia, o Campeonato Municipal da 3ª Divisão continua a todo vapor, com mais uma emocionante rodada agendada no Ginásio do Bairro Ferreira da Silva, com jogos realizados quarta-feira, e com sequência na noite desta quinta-feira (16), no ginásio de esporte do bairro Ferreira da Silva, onde está acontecendo as partidas da 3ª Divisão do Campeonato Municipal Brasileense de Futsal de 2024.

O evento esportivo conta com a participação de 17 times na primeira e segunda fase da competição, sendo uma seletiva que levará automaticamente as oitos melhores equipes para a segunda divisão do campeonato Brasileense deste ano, que vão fazer parte automaticamente da segunda divisão no primeiro e segundo semestre deste ano, que já tem 8 equipes classificadas para a maior competição esportiva no município, que acontecerá no novo ginásio Eduardo Lopes Pessoa, onde acontecerá o principal evento de futsal no município de fronteira, que já está com data para ser entregue a população amantes do futsal.

O ginásio esportivo Eduardo Lopes pessoa, está passando por uma completa ampliação e reforma, sendo a praça esportiva coberta principal do município, prometendo grandes disputas e jogos eletrizantes, depois de sua inauguração prevista para esse mês. A comunidade local se reúne para acompanhar de perto as habilidades, e, os talentos das equipes envolvidas nos jogos da 3ª Divisão Brasileense, criando um clima de entusiasmo e competição saudável na referida praça esportiva.

Amantes do esporte desafiam o clima e a sedução da TV para prestigiar jogos locais na quadra do bairro Ferreira da Silva

Apesar das condições climáticas desfavoráveis e da tentação de assistir ao jogo do Flamengo ao vivo na televisão, os verdadeiros apaixonados e torcedores demonstraram seu compromisso inabalável com o esporte local comparecendo à quadra para prestigiar suas equipes em ação.

O frio pode até ter dado uma trégua, mas não o suficiente para deter esses entusiastas do esporte, que enfrentaram as baixas temperaturas nesta quarta-feira, para apoiar e vibrar por seus times favoritos. Mesmo com a comodidade de assistir ao jogo do Flamengo pela Libertadores da América no conforto de suas casas, a lealdade desses torcedores em direção aos eventos locais foi inabalável.

Ginásio de esporte do bairro Ferreira da Silva, está sendo pouco das partidas do Campeonato Municipal Brasileense de Futsal da 3ª Divisão Brasileense 2024. Foto: Marcus José

A presença dos espectadores na quadra não apenas elevou o moral dos jogadores, mas também destacou a importância do apoio da comunidade para o desenvolvimento e crescimento do esporte em nível local. Essa demonstração de apoio e paixão certamente deixou uma confiança no coração dos atletas e fortaleceu os laços entre os torcedores e suas equipes.

Equipe da Gerência Municipal de Esporte e Lazer do município de Brasiléia, comandado pela gerente de esporte, Bil Rocha. Foto: Marcus José

Em primeira-mão:

Em uma declaração exclusiva, o Gerente de Esportes do município de Brasileia, Bil Rocha, enfatizou a significância da seletiva da Terceira Divisão, ressaltando seu papel vital na promoção do talento local e no fomento ao esporte na região.

Além disso, Rocha revelou emocionantes novidades para o cenário esportivo de Brasileia em 2024. O ano contará com uma gama diversificada de competições, incluindo categorias para todas as idades e níveis de habilidade, desde sub-11 até a primeira divisão, passando por sub-14, sub-16, sub-17, Master e Segunda Divisão.

A cereja do bolo será a inauguração do novo ginásio esportivo do município, que promete ser o ponto alto das atividades esportivas de 2024 em Brasileia. Este novo espaço não só irá proporcionar instalações de classe estadual para atletas e espectadores, mas também servirá como um marco para o desenvolvimento contínuo do esporte local. Com isso, a comunidade pode aguardar ansiosamente por uma temporada repleta de emoções e conquistas esportivas em Brasiléia, Acre.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp