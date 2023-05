Covid: Acre registra 650 novos casos em menos de 15 dias e PNI alerta para importância da vacinação

Por G1 Acre

Dados são de casos divulgados nos dois últimos boletins pela Secretaria de Saúde do Acre.

Em menos de 15 dias, o Acre registrou 650 novos casos de Covid-19. Os dado são de casos divulgados nos dois últimos boletins semanais da Secretaria de Saúde Estadual (Sesacre) entre os dias 23 de abril e 6 de maio. No estado, 163.100 pessoas foram infectados pelo coronavírus desde o início da pandemia e mais de de 2 mil perderam a vida pela doença.

Os dois últimos boletins também registraram nove mortes pela doença, contudo, os óbitos ocorreram entre os meses de março e início de abril.

Esse aumento nos casos positivos começou em meados de abril, após a enchente do Rio Acre. O boletim da Sesacre com dados entre os dias 23 e 29 de abril trouxe 334 testes positivos e seis mortes.

Já nessa segunda (8), a Sesacre publicou que foram registrados, entre 30 de abril e 6 de maio, 316 casos positivos.

Desde o início da pandemia,158.886 já receberam alta da doença. Ao todo, foram 374.571 notificações em todo o estado, tendo sido 211.456 casos descartados.

Mortes

Os meses mais letais no Acre desde o início da pandemia foram março e abril de 2021, quando foram registradas 254 e 267 mortes pela doença. Em 2022, o mês com maior número de mortes foi fevereiro, quando 101 pessoas foram vítimas da Covid.

Foi também em fevereiro daquele ano que houve o maior registros de casos novos da doença, chegando a 19.323 casos novos – o maior registro desde o início da pandemia.

Esse aumento no número de casos foi percebido nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da capital Rio Branco. Na UPA Franco Silva, no bairro Sobral, por exemplo, o número de atendimento chega a 500 por dia.

Antes, eram atendidas entre 350 a 380 pessoas por dia.

Vacinação

A principal arma para combater os sintomas da doença continua sendo a vacinação. Conforme o portal de transparência do governo, quase 600 mil pessoas estão imunizadas contra a Covid-19.

São, ao todo, 595.095 pessoas que tomaram a primeira e segunda dose, ou seja, são consideradas imunizadas.

Contudo, o número ainda está abaixo da meta e representa apenas 79% do público-alvo, segundo a coordenação do Programa Nacional de Imunização do Acre (PNI).

Crianças estão entre o público que menos tomou vacina contra a Covid no Acre — Foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação

A coordenadora do programa, Renata Quiles, disse que as crianças de 6 meses a 11 anos compõem o grupo que menos se vacinou no estado.

“Eventos esses que não têm sido registrados no estado e no país para Covid-19 em crianças, para elas a dose é menos concentrada, mais fraca, porém, é suficiente para desenvolver uma resposta imunológica protetora, onde ainda sim é possível pegar a doença, porém, sem sofrer as consequências e sequelas dessa doença tão nociva à nossa saúde”, afirmou.

As equipes de saúde aplicaram 1.725.526 doses de vacina até esta terça-feira (9). Desse total, 693.484 pessoas tomaram a primeira dose, 581.434 a segunda e 13.661 a dose única. Além disso, 22.983 tomaram a dose adicional para imunossuprimidos. Ao todo, segundo o painel, 595.095 foram imunizadas contra a doença.

São contabilizadas ainda:

309.962 – primeiro reforço;

92.063 – segundo reforço;

289.576 doses aplicadas em crianças e adolescentes;

185.836 em adolescentes de 11 a 17 anos;

103.740 em crianças de 5 a 11 anos.

