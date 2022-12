Detran investe em tecnologia, valorização do servidor e saúde pública

Durante a gestão de Gladson Cameli, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) foi pautado pela eficiência, valorização do servidor e transparência nas contas públicas. Mais de R$ 5 milhões foram investidos em engenharia, educação, fiscalização de trânsito e atendimento ao público.

Na área de educação, o Detran recebeu novos servidores para atuar na orientação de trânsito, levando repetidamente a mensagem de paz nas vias públicas de todo o estado.

Orientadores de trânsito de Cruzeiro do Sul em ação educativa. Foto: Andréia Nobre/Detran

Na engenharia, a atual gestão do Detran adquiriu equipamentos modernos, como semáforos com acessibilidade, além da implantação e revitalização da sinalização nos municípios acreanos.

A fiscalização de trânsito foi equipada com viaturas altamente modernas. Novos etilômetros, de última geração, foram adquiridos, além do fardamento completo aos agentes de trânsito.

Agentes de trânsito do Detran. Foto: Renato Beiruth/Detran

O Detran também investiu em uma nova identidade visual, com a reforma de unidades na capital e interior, além da inauguração de outros postos de atendimento, como a 14ª Circunscrição Regional de Trânsito (14ª Ciretran) de Capixaba.

Inauguração da 14ª Ciretran de Capixaba. Foto: Eduardo Gomes/Detran

Com o fechamento das unidades durante a pandemia, o Detran apostou na tecnologia, disponibilizando mais de 40 serviços online, atendimento remoto e um aplicativo digital, facilitando o acesso dos cidadãos aos serviços do órgão.

Leia Também: ANS determina que planos de saúde precisam oferecer site para clientes

Ilustração: Raylson Lima/Detran

Para melhorar o atendimento presencial, o Detran adquiriu computadores modernos e mobiliário corporativo.

Foi nesta gestão que a autarquia estadual lançou o maior programa social da história do órgão, o CNH Social, que contemplou mais de duas mil pessoas com habilitações totalmente gratuitas.

Primeira CNH Social entregue, na imagem Gessica Martins. Foto: Renato Beiruth/Detran

Os servidores efetivos tiveram a maior valorização da história, com reajuste no auxílio-alimentação e concessão de auxílio-saúde, elevando o ganho real nos vencimentos em 70%.

Outro grande feito da gestão foi o repasse de mais de R$ 25 milhões à Secretaria de Saúde (Sesacre) e à Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) para investimento em cirurgias eletivas, contemplando até agora mais de três mil pessoas.

Dia da assinatura do repasse à Sesacre e Fundhacre. Foto: Renato Beiruth

O Detran também investiu mais de R$ 62 milhões na Segurança Pública, contribuindo para a redução significativa de mortes violentas no Acre.

Porém, a maior conquista da gestão foi a redução de 27% nas mortes no trânsito no estado entre 2021 e 2022, como apontam os dados do Setor de Estatísticas do Polícia Militar do Acre (PMAC).

“Nesses quatro anos trabalhamos muito e chegamos longe, e a nossa principal conquista foi a de salvar vidas no trânsito”, declarou a presidente do Detran, Taynara Martins.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp