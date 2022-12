Acreana é encontrada morta em Santa Catarina e família pede ajuda para trazer o corpo

No último sábado (17), a família da jovem acreana Esterlyane Lima foi surpreendida com a notícia do seu falecimento, em Blumenau, Santa Catarina.

Formada recentemente em fisioterapia, a jovem havia se mudado há poucos meses.

Seu corpo foi encontrado no apartamento onde estava vivendo e as causas da morte ainda estão sendo investigadas.

Para custear o translado do corpo de Esterlyane Lima, a família iniciou uma campanha para arrecadar o valor necessário.

Qualquer valor é bem vindo e pode ser enviado via Pix.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp