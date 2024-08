Dono de produtora de modelos revela a Jarude perseguição por apoiar candidatura do NOVO: “Fui barrado de muitos espaços e incentivos”

ASSESSORIA

Durante um encontro com apoiadores no bairro Bosque, o candidato a prefeito de Rio Branco Emerson Jarude (NOVO) foi surpreendido com a revelação de Adriano Farias, da Minimal Models Acre, de que após anunciar apoio à candidatura de Jarude e de Alcimar Rodrigues, que concorre como vereador pelo Partido Novo, viu portas se fecharem.

“Assim que o Alcimar anunciou a candidatura e falou comigo sobre isso, já fui barrado de muitos espaços e incentivos dos quais eu tinha acesso antes. Aqui a gente faz um trabalho que envolve sonhos e planos de jovens, pais e mães de família. Cultura tem vários campos, esse é mais um deles”, desabafou Adriano.

Alcimar relatou que o trabalho que Adriano faz é voluntário e de extrema importância, revelando modelos que têm capacidade de se destacarem no Brasil e até internacionalmente, mas que jamais conseguiriam pagar para isso.

“Eu tenho muito orgulho de poder andar ao lado dele. Ele foi perseguido assim que levantou a bandeira do meu nome, foi barrado em locais que antes tinha livre acesso e mesmo assim não largou a bandeira. Deus tem colocado pessoas especiais na minha vida nessa caminhada agora pela Câmara Municipal e o Jarude me ensinou que fazer política do jeito certo é par quem acredita. É no sol, meio dia no semáforo, sem folga, mas graças a Deus eu tenho orgulho de poder carregar seu nome comigo, Jarude, porque você é a esperança que muita gente busca de que a política não precisa ser suja, não precisa ser baixa e pode, sim? mudar a vida das pessoas que mais precisam”, disse Alcimar.

Jarude falou da importância de cada vez mais os jovens ocuparem espaços na política, para que a cultura de perseguição exemplificada por Adriano e tão comum em Rio Branco, acabe de uma vez por todas.

“Eu gosto muito dessa reunião com jovens porque é nesse momento que a gente acaba tendo a chance de abrir os olhos de quem não gosta da política. Essa perseguição, esses espaços vetados, é o preço que a gente paga por não se envolver na política. Lá dentro acabam ficando aqueles que não têm nada a perder e só estão lá brigando pelo próprio salário. Aí você tem duas opções: ficar refém desse sistema e obedecer, escondendo suas opiniões e suas ideias, ou partir pra cima e tirar eles de lá.

