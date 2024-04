Dupla acusada de assassinatos em Brasiléia é presa na Bolívia por tentativa de latrocínio

Por Alexandre Lima

Dois brasileiros se encontram presos na cidade de Trinidad, no interior do estado de Beni/Bolívia, acusados de tentarem matar uma mulher que trabalha em uma casa de câmbio, no dia 25 de março passado.

A tentativa teria sido quando a mulher estava em uma moto e teria sido abordada pela dupla. Assustada, não parou e tentou fuga, mas, foi baleada por duas vezes e os dois empreenderam fuga pelas ruas da cidade.

Graças ao serviço da Força Especial de Luta Contra o Crime – FELCC, conseguiram imagens que ajudaram na identificação dos suspeitos. Os trabalhos de investigação conseguiram descobrir que quatro indivíduos, sendo que três brasileiros estavam envolvidos diretamente.

Dando seguimento aos trabalhos, outros dois foram localizados na companhia de mulheres e ao serem abordados, o primeiro a ser identificado, um dos brasileiros com o nome de ‘Carlos Guella de Almeida’, teria apresentado um documento com evidencias de ser falsificado.

Diante das suspeitas, todos foram conduzidos para a sede da Polícia na cidade, onde deram continuidade aos trabalhos. De posse de celulares dos detidos, foi descoberto conversas sobre a tentativa de assalto praticado.

Arma apreendida teria sido utilizada contra a mulher na tentativa de latrocínio em Trinidad/Bolívia.

No decorrer, identificaram a casa próxima ao aeroporto onde os suspeitos moravam e durante buscas no local, foi localizado uma pistola calibre 380, dentro de um colchão de palha. Com apoio das autoridades do Acre, descobriram que os brasileiros eram foragidos, considerados perigosos e estavam envolvidos em crimes.

Foram identificados como; Adriano André de Araújo, de 36 anos, acusado de homicídio, invasão de uma penitenciária e participar do Comando Vermelho, juntamente com o segundo, identificado como Luís Gustavo Cavalcante Brito, de 22 anos.

Extradição para o Acre

Segundo informado, Adriano André e Luís Gustavo são os principais suspeitos de participarem em crimes de homicídio ocorrido na cidade de Brasiléia em duas ocasiões, onde várias pessoas foram mortas na disputa entre grupos criminosos.

Em abril de 2022, pessoas foram mortas na madrugada do dia 5 em Brasiléia. O saldo foi de quatro assassinados e um gravemente ferido. Um grupo de pelo menos 10 pessoas invadiram residências atirando em diversas casas.

No dia 29 de fevereiro deste ano, dois corpos foram localizados boiando em um igarapé no ramal Nazaré. O caso ainda está em aberto sendo investigado para descobrir os envolvidos e leva-los à Justiça.

Diante dos fatos que levam a participação dois, as autoridades policiais do Acre estão pedindo a extradição dos dois para que sejam julgados. Mas, o envolvimento da dupla em crimes no país vizinho poderá levar tempo e aguardam a resposta.

Veja vídeo durante coletiva onde os dois brasileiros foram apresentados pelas autoridades policiais e Ministério Público.

