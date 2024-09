Assassino de médico acreano vai a júri popular no próximo dia 26

G1 ACRE

Geraldo Freitas está preso no Conjunto Penal de Jequié desde 9 de agosto de 2023. A pedido da defesa, foi transferido do Conjunto Penal de Feira de Santana, onde estava desde a prisão. Os advogados alegaram que os familiares da esposa dele moram no sudoeste da Bahia, região para onde foi transferido.

Apesar da transferência, Geraldo Freitas permanece à disposição da vara do júri de Feira de Santana e retornará à cidade para o julgamento.

Durante o depoimento, o médico confessou o crime à Polícia Civil. Depois de matar Andrade, Geraldo buscou a delegacia para registrar o desaparecimento da vítima. As investigações da polícia apontaram que ele agiu sozinho no crime.

O júri popular do médico Geraldo Freitas Junior, acusado de matar o colega acreano Andrade Lopes Santana, vai acontecer no dia 26 de setembro de 2024, no Fórum Filinto Barros, em Feira de Santana, a 100 km de Salvador.

O crime ocorreu em maio de 2021 e o julgamento foi agendado inicialmente para dezembro de 2023, porém, foi adiado após a defesa de Geraldo Freitas Júnior solicitar a mudança da comarca de origem, alegando que o corpo de Andrade Lopes foi encontrado em São Gonçalo dos Campos, o que poderia influenciar na sentença final.

Geraldo Freitas foi preso quatro dias após o sumiço de Andrade, no dia 28 de maio de 2021 – mesmo dia em que o corpo do médico acreano foi encontrado no Rio Jacuípe, em São Gonçalo dos Campos, a 20 km de Feira de Santana.

