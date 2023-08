Em Assis Brasil, Polícia Civil apreende drogas e prende suspeito de tráfico de entorpecente

Na manhã desta quarta-feira, 16, a Polícia Civil do Acre (PCAC), deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão em uma residência situada na Rua Vicente Vieira Lima, no centro de Assis Brasil. Durante a ação, as autoridades encontraram substâncias ilícitas e equipamentos relacionados ao tráfico de drogas.

No local, foram localizadas 26 trouxinhas contendo cocaína, com um peso total de 19,3 gramas, além de 42,5 gramas de sementes de maconha. Junto a essas substâncias, foram apreendidos também dinheiro, uma balança de precisão e diversos objetos que indicam o envolvimento na embalagem e comercialização de entorpecentes.

O indivíduo identificado como A. da S. J., de 21 anos, que já estava sendo investigado pela Polícia Civil, foi detido em flagrante delito por suspeita de envolvimento no crime de tráfico de drogas. Ele foi encaminhado às autoridades judiciais e ficará à disposição Justiça.

Essa ação policial demonstra os esforços contínuos das forças de segurança em combater o tráfico de drogas e coibir atividades criminosas relacionadas. O indivíduo detido será encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.

