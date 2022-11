Mala com mais de 27 quilos de cocaína é apreendida dentro de ônibus próximo à rodoviária

Uma mala com mais de 27 quilos de cocaína foi apreendida na manhã deste domingo (6) dentro de um ônibus próximo à rodoviária de Rio Branco. O veículo tinha saído de Cruzeiro do Sul, no interior, com destino à capital acreana.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) pararam o ônibus na BR-364 por volta das 8h40 deste domingo. Dentro da mala, os policiais acharam vários pacotes da droga e fizeram o teste para comprovar a suspeita.

Nenhum passageiro foi identificado como dono da bagagem. A suspeita, segundo a PRF-AC, é de que o material seria retirado na rodoviária por algum suspeito.

