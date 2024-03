Governador Gladson Cameli defende realocação de construções em Brasileia para evitar novas inundações

Por Alexandre Lima

Medida visa proteger a cidade de futuras catástrofes naturais

Nesta segunda-feira, em entrevista à CNN, o governador do Acre, Gladson Cameli, defendeu veementemente a proposta de realocar as construções de Brasileia para áreas mais elevadas, como medida preventiva para evitar futuras inundações na cidade.

Decisão estadual prioriza segurança e bem-estar da população

Cameli anunciou que o Estado dará o primeiro passo nessa direção com a publicação de um decreto nos próximos dias, determinando que todos os prédios públicos do governo sejam instalados na região alta de Brasileia.

Projeto habitacional em parceria com o governo federal

Além disso, o governador revelou planos de construção de unidades habitacionais em parceria com o governo federal na área elevada da cidade. Ele enfatizou a urgência dessa medida e pretende iniciar as obras até o início de abril.

“Estou emitindo um decreto, em colaboração com a Procuradoria-geral do Estado, para que todas as futuras construções públicas sejam realizadas na região alta, evitando assim novos riscos de inundação. Além disso, planejamos lançar unidades habitacionais o mais rápido possível, preferencialmente até o início do próximo mês, na parte elevada de Brasileia”, afirmou o governador.

Busca por auxílio federal

Gladson Cameli também destacou sua agenda em Brasília nesta semana, onde buscará apoio do governo federal para auxiliar as cidades afetadas pelas enchentes no Acre. A iniciativa faz parte dos esforços conjuntos para minimizar os impactos das catástrofes naturais na região.

