Em reunião, Alan Rick, Emerson Jarude e Sérgio Lopes tratam sobre demandas de Epitaciolândia

Na manhã desta terça-feira, 18/10, o senador eleito Alan Rick (União Brasil), o deputado estadual eleito Emerson Jarude (MDB), o prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes (PSDB) e a primeira dama do município Alliny Saldanha se reuniram para tratar sobre as principais necessidades do município.

No Instagram, Alan Rick disse que as prioridades para as próximas ações em parceria com a prefeitura da cidade já foram definidas.

“Em novembro, nos reuniremos em Brasília para tratar da construção do aterro sanitário, através de uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Também voltaremos a tratar da liberação dos recursos do FNDE para a construção e ampliação de escolas e creches e já me comprometi a destinar novas emendas para obras de infraestrutura urbana da cidade” – escreveu o deputado federal licenciado e senador eleito.

O prefeito agradeceu. “Obrigado, Alan! Parabéns pelo compromisso com a população!” – comentou.

