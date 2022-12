Escola Belo Porvir realiza Natal Solidário

.

Pelo segundo ano consecutivo a Escola Estadual de Ensino Médio Belo Porvir, localizada no Município de Epitaciolândia realiza o Natal Solidário, essa é uma ação que se iniciou no ano de 2021 na disciplina de CIC e que nesse ano se estendeu para outras disciplinas e conta com apoio de professores, alunos, comunidade escolar e do comercio local.

A Instituição que tem como Gestor o Professor IcaroOlégario realizou no último dia 23 de dezembro a culminância do Projeto Natal Solidário, encabeçado pelos professores Hélio, Eliana e Rosilene, na culminância, além de exposição de materiais confeccionados pelos alunos, houve também a distribuição de cestas básicas para famílias de baixa renda.

Segundo o gestor, esse é um dos projetos desenvolvido pela escola que conta com seu total apoio, pois além de colocar comida na mesa de algumas famílias, aproxima a comunidade da instituição, ele ressalta ainda que gostaria que a escola pudesse fazer muito mais, com cestas mais “recheadas” e em maior número, para beneficiar mais famílias carentes, mas que infelizmente os apoios externos ainda são pouco, mesmo assim ele acredita que com o passar dos anos esse projeto tende a crescer ainda mais.

Segundo o Icaro, no ano de 2021 foram arrecadados cerca de 500kgs de alimentos que foram distribuídos aproximadamente 50 cestas básicas, nesse ano ultrapassou 1 toneladas, e foi possível distribuir 80 cestas, mas que a meta para os próximos anos é que esse número continue a subir.

O Gestor atribuiu o aumento nas arrecadações aos parceiros que acreditam no trabalho que a escola desenvolve e se solidarizam com o próximo. Ele agradeceu a comunidade, o empenho dos professores que encabeçaram a ação e também a pareceria firmada com a Auto e Moto Escola Trovão que doou o curso de uma CNH categoria A para rifar entre os doadores.

Na última segunda feira a escola realizou o sorteio do prêmio através de uma live nas redes sociais da instituição e a ganhadora foi a Aluna Eliane Nobre do Nascimento, que é aluna da Escola.

