Estado revitaliza aeródromo de Xapuri

O Aeródromo recebeu serviços de recapeamento e manutenção. Foto: Ascom/Deracre

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), realizou serviços de manutenção no aeródromo de Xapuri, no interior. A recuperação da pista de pouso passa a garantir mais segurança durante pousos e decolagens e ainda não tem previsão de entrega.

De acordo com o diretor de Portos e Aeroportos do Deracre, Sócrates Guimarães, foram realizados nesta primeira etapa serviços recapeamento e aplicação de microrrevestimento na pista de pouso de 1.200 metros de extensão. Além disso será feita a sinalização dos espaços, cercamento e pintura.

Para o diretor, a reforma do aeródromo deve alavancar o turismo local e “quem vai ganhar é a população com essa obra que deve movimentar o mercado e facilitar o deslocamento nas viagens bem como a vinda de turistas para cá”.

Em breve o governador Gladson Cameli deve inaugurar o aeródromo de Xapuri, que está em processo de finalização. Os trabalhos do Deracre seguem por todo estado e visam garantir a melhora da qualidade de vida dos acreanos, além de facilitar a trafegabilidade em todo Acre.De acordo com presidente do Deracre, Petronio Antunes, a obra tem seguido as etapas do cronograma proposto. “Encontramos a pista de pouso do aeródromo abandonada, e hoje, graças ao governador Gladson Cameli, estamos recuperando mais um aeródromo e logo entregaremos”, enfatiza o presidente.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp