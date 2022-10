Forças de segurança prendem idoso investigado por ter praticado crime de estupro de vulnerável contra três netos na cidade de Feijó

Ascom/Polícia Civil do Acre

Ao final da tarde da última terça-feira, 11, as Polícia Civil e Militar, com apoio do Conselho Tutelar deram cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor de L.N.C.L, de 71 anos de idade, investigado pela pratica de crime de estupro de vulnerável.

De acordo com a investigação, L.N.C.L, no ano de 2016, já havia sido preso pela prática do mesmo crime, a vítima, sua filha L.L.C, que ha época tinha 13 anos de idade.

Já no ano de 2017, L.N.C.L foi posto em liberdade e voltou a morar com outra filha no seringal Veneza, Rio Jurupari, zona rural de Feijó.

Em 2022, por meio de denúncia feita ao Conselho Tutelar, a Polícia Civil teve informações de que L.N.C.L, estaria praticando novamente os crimes de estupros contra seus netos, sendo duas meninas de 09 e 06 anos de idade e um menino de 05 anos. Ambas as vítimas moravam com o avô (autor dos fatos) e com a mãe.

Diante dos fatos, a Polícia Civil e a Polícia Militar estiveram no local (seringal Veneza) e puderam constatar que os crimes estavam ocorrendo, razão pela qual foi representada pela prisão preventiva.

As meninas vítimas foram submetidas à exames de conjunção carnal e posteriormente as três vítimas foram colocadas em lares substitutos.

L.N.C.L foi encaminhado à audiência de custódia, todavia sua prisão preventiva foi mantida e ele será encaminhado ao sistema prisional de Tarauacá.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp