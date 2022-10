Prefeitura realiza festa de inclusão para crianças atendidas pelo “Projeto Anjo Azul”

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na manhã desta terça-feira uma festa de inclusão para crianças com deficiências que são atendidas pelo Projeto Anjo Azul.

Durante toda a manhã, no Ginásio Poliesportivo Wilson Pinheiro, em comemoração ao Dia da Criança, profissionais do NASF, CAPS e Secretaria Municipal de Saúde desenvolveram diversas brincadeiras inclusivas para as crianças.

Além de brincadeiras lúdicas e cognitivas, foram distribuídos lanches e presentes para todos os participantes, o prefeito Sérgio Lopes, acompanhado da primeira-dama Alliny Saldanha e do secretário de saúde Sérgio Mesquita estiveram presentes no evento.

O programa Anjo Azul iniciou em julho de 2022, com atendimento às crianças com transtorno do espectro autista (TEA) ou outros déficits na comunicação e na interação social.

Hoje, o programa Anjo Azul está atendendo cerca de 163 crianças, disponibilizando fonoaudiólogo e psicólogo que trabalham juntos a outros profissionais de saúde e educação educacionais.

