Polícia apreende mais de 26 quilos de drogas

A polícia apreendeu nessa terça-feira (11) cerca de 26,5 quilos de drogas em uma casa no bairro Cobal, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Uma pessoa de 21 anos foi presa e um adolescente de 14 anos foi apreendido.

O flagrante ocorreu durante a Operação Hórus, do Programa Vigia, pelas polícias Federal, Civil, Militar e Penal.

Durante a ação policial no Juruá, as equipes receberam a informação que em uma residência estava ocorrendo a divisão de entorpecentes. Segundo a polícia, foi verificado que a casa era de propriedade de uma mulher que cumpria pena no regime semiaberto.

Foi então que o grupo de operações fez o cerco no local, com auxílio de cães farejadores, e encontrou a droga na casa, além de quatro rádios comunicadores e um revólver calibre 38.

Entre o entorpecente estava mais de 14,7 quilos de maconha, 9,45 quilos de cocaína, 1,4 quilo de skank e pouco menos de um quilo de oxidado de cocaína.

A polícia também apreendeu uma quantia em dinheiro. As duas pessoas que estavam na casa e o produto apreendido foram levadas para a Delegacia Geral de Polícia Civil.

