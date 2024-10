Globo exclui Jarude de debate do último debate antes das eleições em Rio Branco

A Rede Amazônica (TV Acre) deixou de fora o candidato a prefeito de Rio Branco Emerson Jarude (NOVO) do debate eleitoral que ocorre na emissora, que é afiliada da Rede Globo na próxima sexta-feira (4), a dois dias da votação.

Sem tempo de TV, o candidato do NOVO, que participou de todos os debates realizados até agora por afiliadas de grandes emissoras como a Rede Record e SBT, lamentou a decisão da afiliada da Rede Globo, que viola os princípios democráticos que incluem a igualdade política, já que é inegável a relevância da TV para a comunicação eleitoral que chega até o eleitor.

“Infelizmente fui excluído de um debate que ocorre a dois dias da votação, enquanto grandes partidos têm ampla visibilidade, legendas menores como é o caso do NOVO, enfrentam barreiras como essa decisão administrativa da TV, que tira dos eleitores a chance de conhecer todas as propostas, que foi o que fizemos até aqui nas oportunidades em que tivemos de estar debatendo com os concorrentes: buscamos mostrar as propostas que temos para nossa população, enquanto eles se atacam entre si”, disse Jarude.

O candidato também destacou que ao anunciar o debate, a emissora disse que os principais candidatos vão participar. “A propaganda ainda diz os principais candidatos estarão debatendo, os principais? São quatro candidaturas, apenas uma ficou de fora e adivinhem qual foi? Eu lamento uma postura tão antidemocrática vindo de uma emissora tão grande quanto a Globo”.

