Operação Limpeza em Brasiléia: Prefeitura intensificar esforços após alagação do Rio Acre

Por Alexandre Lima

Através da Prefeitura, foi montado uma grande operação para lidar com as consequências da recente alagação do Rio Acre. A Secretaria de Obras, encarregada das operações de limpeza, mantém múltiplas equipes trabalhando incansavelmente nas ruas afetadas.

Sob a determinação direta da Prefeita Fernanda Hassem, a cidade mobiliza recursos e pessoal para uma rápida recuperação das áreas impactadas pelo evento histórico de alagamento. A ação coordenada visa restabelecer a normalidade o mais brevemente possível.

Com a cidade unida em um esforço conjunto, a Prefeitura busca não apenas limpar as ruas, mas também reconstruir a confiança e a segurança dos cidadãos após essa adversidade causada pela maior cheia já registrada na fronteira.

