Governador Gladson Cameli prestigia final de rodeio em comemoração aos 45 anos de Mâncio Lima

Uma grande festa celebra os 45 anos de emancipação política e administrativa de Mâncio Lima. Na noite deste domingo, 29, o governador Gladson Cameli prestigiou a grande final do rodeio, que faz parte da programação festiva, a convite do prefeito do município, Isaac Lima.

Governador Gladson Cameli prestigiou a grande final do rodeio, em Mâncio Lima. Evento faz parte da programação de aniversário de 45 anos do município. Foto: Diego Gurgel/Secom

A disputa teve início na última sexta-feira, 27, com a participação de 34 peões. Os dez melhores avançaram para a disputar a melhor montaria em touro e sagrar-se o campeão. Com a retomada dos eventos, milhares de pessoas lotaram as arquibancadas da arena de rodeios.

“É muito bom ver uma linda festa como essa voltar a acontecer após dois anos difíceis. Com muita fé em Deus e trabalho, conseguimos vencer essa guerra. Mâncio Lima tem a minha admiração e eu só tenho que parabenizar o povo desta terra”, afirmou Cameli.

Público compareceu em peso para acompanhar as montarias. Foto: Diego Gurgel/Secom

De acordo com Isaac Lima, a presença do governador engrandece ainda mais as festividades. O gestor municipal aproveitou para agradecer a parceria entre o governo acreano e a prefeitura em prol da população local.

“Ter o governador Gladson Cameli é sinal do respeito e carinho que ele tem com Mâncio Lima. Só temos a dizer o nosso muito obrigado ao governo, por sempre nos ouvir e atender as demandas que apresentamos e também pelos investimentos realizados em nosso município”, frisou.

Dez peões disputaram a grande final da competição. Foto: Diego Gurgel/Secom

Governo levará novos investimentos ao município

Nesta segunda-feira, 30, o governador Gladson Cameli anunciará um série de investimentos para Mâncio Lima. As ações do Estado contemplarão um convênio para melhoria de ramais, regularização fundiária urbana e construção de casa de farinha, além da entrega de equipamentos agrícolas e veículos escolares.

“Mâncio Lima tem pressa para se desenvolver e nós temos pressa para que isso se torne uma realidade. Já fizemos muito pelo município e vamos fazer ainda mais. Quem mais ganha com isso é o povo”, declarou Gladson Cameli.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp