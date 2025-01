Governo do Acre reforça apoio ao futebol local com investimento de R$ 1,5 milhão

Em um compromisso que reafirma o apoio ao esporte acreano, o governo do Acre, por meio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL), assinou, neste sábado, 25, o ato de convênio com a Federação Acreana de Futebol (FFAC). O evento foi realizado na Arena da Floresta, em Rio Branco, marcando a abertura do 36º Campeonato Acreano de Futebol.

O Governo do Estado, por meio da SEEL, destinará um fomento de R$ 1,5 milhão para apoiar os clubes locais, promovendo o desenvolvimento do futebol no Acre. Tal fato tem como destaque ser a primeira vez que o investimento é creditado antes do início do campeonato.

No ano passado, o governador Gladson Cameli já havia assinado um convênio, repassando um recurso no valor de R$ 1,5 milhão para a Federação de Futebol do Acre FFAC. Durante a cerimônia, o secretário Ney Amorim, titular da SEEL, entregou simbolicamente o cheque referente ao convênio ao presidente da Federação Acreana, Antônio Aquino Lopes.

O secretário de Esportes, Ney Amorim, destacou a importância de antecipar o repasse do fomento aos clubes antes do início do campeonato estadual. “Os clubes sempre nos agradeciam pelo apoio do governo, mas comentavam que, ao final do ano, já estavam com dificuldades financeiras. Conversamos com o presidente da federação, que reforçou essa necessidade, e levamos essa demanda ao governador Gladson Cameli. Ele se comprometeu e disse: ‘A partir do ano que vem, vamos entregar o fomento antes do campeonato começar’. Hoje, estamos aqui honrando esse compromisso. O campeonato está começando, mas o fomento já está na conta dos clubes”, afirmou Ney.

Além disso, Ney Amorim ressaltou o simbolismo do retorno das atividades no Arena da Floresta. Segundo o secretário, o estádio estava há quatro anos sem sediar jogos oficiais, mas, com o apoio do governo, foi possível realizar a partida de abertura do campeonato estadual no local. Ele comemorou o marco e destacou: “É uma alegria enorme ver o Arena voltando a funcionar e o campeonato estadual acontecendo aqui, com o apoio financeiro do governo, que é fundamental para garantir uma boa competição entre os clubes.”

A parceria reforça o compromisso do governo em fortalecer o esporte, proporcionando condições para que os times acreanos se destaquem no cenário regional e nacional.

O presidente da Federação de Futebol, Antônio Lopes, destacou a importância do convênio firmado entre o governo do Acre e os clubes, enfatizando que, pela primeira vez na história, o recurso foi repassado antes do início do campeonato estadual. “Como o secretário Ney falou, foi um compromisso do governador Gladson Cameli e hoje está sendo honrado. Isso é fundamental para o fortalecimento do nosso futebol”, afirmou. Lopes também compartilhou com entusiasmo uma informação recebida durante o evento: “O Nicolau me deu uma notícia que me enche de orgulho. Segundo ele, nosso campeonato é o quinto melhor organizado do Brasil. Isso mostra que estamos no caminho certo.”

O campeonato, que movimenta atletas, clubes e torcedores, também trará ao público dois jogos na sequência da assinatura: Rio Branco enfrenta São Francisco às 15h, seguido pelo confronto entre Independência e Vasco da Gama às 17h.

E a Rede Pública de Comunicação está presente, fazendo a cobertura completa do Campeonato. A Rádio Difusora Acreana (1400 AM), emissora mais tradicional do Acre, e a Rádio Aldeia (96.9 FM) estão com transmissões programadas para a temporada de 2025. A equipe da Difusora e Aldeia terá: os narradores Zezinho Melo e Otávio Damasceno, os repórteres Alberto Casas e Paulo Roberto e o comentarista Raimundo Fernandes.

A ação beneficiará diretamente atletas, clubes e a população em geral, consolidando o esporte como um dos pilares da administração estadual.

