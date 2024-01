Conselheiras tutelares são empossadas em Brasiléia, com participação de representantes locais e estadual

Por Alexandre Lima

Na última quarta-feira, dia 10, as Conselheiras Tutelares de Brasiléia, eleitas no ano de 2023, foram oficialmente empossadas e diplomadas em uma cerimônia que contou com a representação da prefeita Fernanda Hassem pelo vice-prefeito Carlinhos do Pelado.

O evento, marcado pela presença ilustre do Deputado Tadeu Hassem, da gestora de Organismos de Políticas para as Mulheres, Suly Guimarães, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Joana Bandeira, Secretário Municipal de Assistência Social, Djailson Américo, presidente da Câmara de vereadores de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio, vereador Elenilson Cruz, além de amigos e familiares das eleitas, foi palco da posse do novo colegiado.

Composto pelas conselheiras titulares; Gleyciane Jeronimo Cunha, Gleiciane Rocha Duarte, Leonice Maria de Assis Bronzeado, Cleyna Castro Pinheiro, Maria Aucilene da Costa Andrade, o Conselho Tutelar tem a missão de representar a sociedade na proteção e defesa de crianças e adolescentes que tenham seus direitos violados ou estejam em situação de risco.

O Deputado Tadeu Hassem, destacou a importância do papel desempenhado pelos cinco novos conselheiros tutelares, ressaltando que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), cabe a eles atender casos em que os direitos desses jovens estejam ameaçados.

O evento, sediado em Brasiléia, foi um marco significativo para a comunidade, e os recém-empossados assumem a responsabilidade crucial de promover encaminhamentos em situações que envolvam pais ou responsáveis, assegurando que crianças e adolescentes tenham seus direitos garantidos.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp