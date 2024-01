Acidente na BR 317: Família mato-Grossense sofre acidente grave na Estrada do Pacífico

Por Alexandre Lima

Na madrugada deste dia 10, por volta de 1h40, uma família oriunda do Mato Grosso, que retornava de uma viagem a Cusco, no Peru, enfrentou momentos de tensão ao perder o controle do veículo na BR 317, conhecida como Estrada do Pacífico. O acidente ocorreu a cerca de 40km de Brasileia.

De acordo com relatos, a família de quatro pessoas haviam chegado a Assis Brasil durante a noite e, ao não encontrar vagas em hotéis locais, decidiram seguir viagem até Brasileia. No entanto, durante o trajeto, o motorista perdeu o controle e o carro modelo Nissan/Frontier, colidiu violentamente contra uma árvore, resultando em danos significativos ao veículo.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e os Bombeiros foram prontamente acionados e prestaram socorro às vítimas. Apesar do impacto, todos os ocupantes do veículo apresentavam ferimentos leves. Após os primeiros atendimentos no local, foram encaminhados ao hospital da região para avaliação médica mais detalhada.

Autoridades locais continuam investigando as circunstâncias do acidente para determinar as causas precisas do ocorrido.

