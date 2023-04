Ponte do anel viário de Brasileia-Epitaciolândia foi concluída nesta quinta dia 27 de abril

FONTE: oaltoacre.com

Imagem mostra os momentos finais da conclusão da ponte do Anel Viário que liga os municípios de Brasiléia à Epitaciolândia – Foto/divulgação

A nova ponte de 251,5m de comprimento e 15,95m de largura, contando com duas faixas de rolamento para veículos, além de acostamento e passarelas em ambos os lados, foi totalmente concluída nesta quinta-feira 27 de abril de 2023.

A obra é peça fundamental para interligação ao pacífico onde passará parte da produção de grãos, proteínas animais e outros produtos exportados para o exterior. Com investimento de R$ 60,4 milhões provenientes do Dnit, o anel viário terá extensão de 10,3km, além de desafogar o tráfego dentro das cidades, vai consolidar de vez os caminhos da exportação principalmente para o Perú que compra grande parte da produção de milho e agora está apto a importar carde suína produzida no estado do Acre.

Imagem do trabalho antes dos acabamentos sendo realizados na ponte para colocação dos corrimões. Foto/divulgação

Além de melhorar o tráfego na região, a obra beneficiará mais de 50 mil habitantes e movimentará a economia na região, com geração de trabalho e renda. O Deracre segue presente com obras em todo o estado, no intuito de garantir mais mobilidade para a população.

